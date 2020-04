Yahaira Plasencia sobre Alondra García Miró: “Obviamente no somos amigas”

La ‘Ojiverde’ Alondra García Miró recientemente declaró que no era amiga de Yahaira Plasencia. Por ello, en la última edición de Estás en todas la salsera no dudó en aclarar cuál es la relación que tiene la modelo.

Mediante una transmisión en vivo, la íntima amiga de Jefferson Farfán reveló que solo vio una vez a Alondra García Miró.

“Solo la he visto una vez en mi vida, obviamente no somos amigas, pero me cayó súper bien, la pasamos súper bien en ese momento que nos conocimos”, reveló la intérprete de “Cobarde”, quien se encuentra pasando cuarentena en Rusia con el futbolista.

Cabe recordar que recientemente la enamorada de Paolo Guerrero fue consultada sobre su relación con la cantante; sin embargo, Alondra García Miró respondió que, a pesar de no considerarla como una amiga, le cae muy bien.

Yahaira Plasencia aclara cuál es la situación con Alondra García Miró. Foto: composición.

"A ella he tenido la oportunidad de verla una vez. No es que seamos amigas ni que conversemos, pero sí la conocí una vez, me cayó súper bien, súper linda, súper buena onda, pero no somos amigas, para nada, no tengo contacto con ella, pero le deseo lo mejor a los dos”

Por otra parte, la ‘Patrona’ declaró cómo pasó su cumpleaños 26 junto con Jefferson Farfán en Europa.

“Aquí me hicieron la sorpresa, entre todos hicimos algo chévere, una reunión bonita. La pasamos súper bien, para que, comimos muchísima comida peruana ¡uf! Fue un buen cumpleaños", reveló.