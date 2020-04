Jon Kortajarena es criticado por quejarse públicamente del pedido de tortilla que hizo a Glovo

El actor Jon Kortajarena es conocido a nivel internacional por la calidad de su trabajo. Esta vez se ha vuelto tendencia en las redes sociales y no precisamente por su trayectoria, sino por haberse quejado públicamente de una empresa de reparto que no le llevó una tortilla de papas que había solicitado.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el también modelo criticó duramente la falta del servicio que llevaba dos horas de retraso en la entrega.

“Lo de Glovo es una vergüenza, si no podéis dar un servicio, no lo deis. Esto es jugar con el tiempo de la gente”, publicó.

El aplicativo de la empresa de delivery escribió: “Lamentamos informarle que su pedido aún no tiene repartidor asignado. Debido a la situación actual. ¿Desea continuar con el pedido?”, a lo que Kortajarena respondió: “Quiero saber cuándo cojones me vas a enviar la tortilla”.

Jon Kortajarena expone su queda a través de su cuenta de Instagram. (Foto: Captura)

Con la molestia a cuestas, el intérprete decidió publicar los pantallazos y, a causa de estos, ha sido el centro de las críticas por mostrar falta de empatía con los repartidores de comida. Los internautas usaron también las redes sociales para hacer mofa del hecho.

“Jon Kortajarena, modelo mejor pagado de España con un caché de 300.000 euros, no es capaz de ir a comprar huevos y patatas y hacerse una tortilla”, expresó un usuario en Twitter.

Jon Kortajarena, modelo mejor pagado de España con un caché de 300.000€, no es capaz de ir a comprar huevos y patatas y hacerse una tortilla. Se indigna por no recibirla rápido en plena pandemia. Los riders en Glovo ganan 1,2€ por reparto. La pandemia desnuda las almas. pic.twitter.com/JCptOMN3FP — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 25, 2020

Otra persona señaló: “El señorito Jon Kortajarena en este periodo de confinamiento no es capaz de hacerse una tortilla, pero sí de poner en riesgo la vida de un repartidos de Glovo”.

👉 El señorito Jon Kortajarena en este período de confinamiento no es capaz de hacerse una tortilla, pero sí de poner en riesgo la vida de un repartidos de Glovo.



Además habla de "crueldad" porque no recibe su dichosa tortilla 🤬. pic.twitter.com/VbnWmLK7ss — Eragin Bilbo (@EraginBilbo) April 25, 2020

Pero, sobre todo, expusieron la falta de paciencia del actor de 34 años:

jon kortajarena en el burguer king cuando tardan más de 6 minutos en atenderle pic.twitter.com/8AUpTM5skB — wail (@NoEncuentroNah) April 25, 2020

Jon Kortajarena en el restaurante de las tortillas

pic.twitter.com/C93pGZ6xRr — Kilgore (@billkilgore_) April 25, 2020

PUEDES VER La nueva novia de Alfonso Merlos que apareció en el directo es reportera del programa Socialité

Jon Kortajarena ofrece disculpas

Tras la ola de críticas en su contra, el modelo se vio obligado a ofrecer disculpas: “Hice un comentario y a mucha gente le ha sentado mal. Os quería explicar de dónde viene. Llevo tres meses en Los Ángeles, he estado allí y me iba a quedar durante la pandemia, porque era lo más seguro”, explicó.

“Hace unos días a mi madre le diagnosticaron el coronavirus e intenté por todos los medios volver para estar con ella. En el vuelo no nos dieron comida, solo una chocolatina y una botella de agua para 11 horas. Cuando por fin llegué a casa a las once de la noche, decidí pedir a algún sitio porque en mi casa no había nada”.

PUEDES VER Coro infantil español ofrece actuación virtual que invita a quedarse en casa para frenar la COVID-19

El joven dijo que su queja tuvo un tono “caprichoso” y que las personas le han reclamado que no es el momento para comportarse de esa manera. “Quiero aclarar que en ningún momento me estaba metiendo con los empleados, sino con la empresa y pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido”, dijo Kortajarena.

Para finalizar su explicación, el actor indicó a sus seguidores que iría al supermercado a comprar patatas y huevo para prepararse una tortilla por sí solo.