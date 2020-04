Mick Jagger a Paul McCartney: “Una banda todavía toca en estadios, la otra ya no existe”

De nunca acabar. La rivalidad entre The Beatles y los Rolling Stones lleva décadas, pero fueron las recientes declaraciones de Paul McCartney lo que encendió nuevamente la controversia al señalar cuál de las dos bandas británicas es la mejor.

“Ellos (los Rolling Stones) tienen su raíces en el blues. Cuando escribe algo, tiene que ver con el blues. Nosotros (los Beatles) teníamos algunas influencias más... Hay bastantes diferencias y, si bien amo a los Stones, estoy de acuerdo contigo. Los Beatles fueron mejores”, afirmó ‘Macca’ en una entrevista realizada el 14 de abril.

Estas declaraciones no pasaron por alto en el show de Apple Music conducido por Zane Lowe, donde los integrantes de los Stones Mick Jagger y Keith Richards fueron entrevistados por videollamada.

Los Rolling Stones. Foto: difusión

Cuando Jagger fue preguntado por las declaraciones de McCartney, él aludió con humor las palabras de su supuesto rival. “Él es tan gracioso. Es un encanto. Obviamente no hay competencia”, subrayó.

Asimismo, remarcó las diferencias entre las dos agrupaciones. “Los Rolling Stones era una banda de grandes conciertos y en otras décadas y otras áreas, mientras que los Beatles ni siquiera hicieron una gira de grandes conciertos, uno en Madison Square Garden con un sistema de sonido decente. (...) La banda se separó antes del comienzo de ese negocio, del negocio de salir de gira de verdad”, indicó.

The Beatles. Foto: difusión

Además, manifestó que sus ‘Satánicas majestades’ aún continúan haciendo tours. “Empezamos a hacer conciertos en estadios en los 70 y todavía los hacemos ahora. Esa es la verdadera gran diferencia entre ambas bandas: una todavía es increíblemente afortunada de todavía tocar en estadios, la otra ya no existe”.

Cabe recalcar que los Rolling Stones estuvieron presentes en el evento One World: Together at Home donde interpretaron el tema “You can’t always get what you want” a favor de la lucha contra el coronavirus. Por su parte, Paul McCarnety también cantó un clásico de The Beatles, llamado “Lady Madonna”.