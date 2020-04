Nataniel Sánchez sobre comentarios a Andrés Wiese en redes: “Nada justifica la vulgaridad”

Hace unos días, Andrés Wiese confesó sentirse incómodo por los comentarios que le hicieron sus fans luego de que publicara la receta de una torta tres leches en redes sociales. Este hecho encendió la polémica y motivó las opiniones de diversos personajes, entre ellos, Nataniel Sánchez.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz peruana que reside en España salió en defensa del actor y calificó de “vulgares” a los mensajes que le dejaron muchas de sus seguidoras.

“Vi una publicación que hizo (Andrés), pero nada justifica que la gente se exprese de una manera tan vulgar”, comentó. “Uno puede poner lo que quiera en Instagram y no merece ningún comentario desagradable”, añadió la artista.

Nataniel Sánchez acotó que todo tiene un límite y por ello los comentarios hacia Andrés Wiese u otras personas deben ser siempre con respeto.

Andrés Wiese

"El problema es que hay bromas y bromas, pero no se puede permitir ninguna falta de respeto y no podemos cruzar esa línea. Me dio mucha pena lo que escribían las personas, era muy triste. No entiendo qué cabeza puede pensar en escribir algo así”, expresó la recordada Fernanda de Al fondo hay sitio.

Recordemos que, durante su participación en Al fondo hay sitio, Nataniel Sánchez interpretó a Fernanda de las Casas, mientras que Andrés Wiese dio vida a Nicolás de las Casas, su hermano en la ficción.

Erick Elera indignado por comentarios sobre Andrés Wiese

Al igual que otras figuras, Erick Elera se pronunció sobre los polémicos comentarios que recibió Andrés Wiese en sus redes sociales.

“Hace un tiempo le pasó algo similar y me comentó que hay gente que se pasa de agresiva. Tenemos que aprender a saber respetar tanto a las mujeres como los hombres. Andrés es un caballero, pero todo tiene su límite”, manifestó el actor.