Gisela Valcárcel recuerda su paso por Yo Soy Betty, la fea con foto junto a los protagonistas

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores en Instagram al recordar su participación en Yo Soy Betty, la fea con una fotografía inédita.

En medio de la cuarentena, la popular ‘Señito’ rememoró su paso por la famosa telenovela colombiana con la imagen en la que posa junto a los protagonistas Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello y a los demás integrantes del elenco.

PUEDES VER Gisela Valcárcel contenta por los cambios que presenta el río Rímac durante la cuarentena

Gisela Valcárcel compartió un video del Río Rímac. Foto: Instagram

La conductora de TV utilizó el popular hashtag Throwback Thursday (TBT) para compartir este importante momento en su carrera.

“#tbt ustedes la hicieron una de las favoritas durante esta cuarentena. Aquí una foto con el maravilloso equipo de @bettylafeacolombia @anaorozcoof @lornacepeda @jeabello #RicardoVelez”, escribió en Instagram.

Gisela Valcárcel y elenco de Yo soy Betty, la fea

Disfrute tanto estar ahí, aún recuerdo mi ingreso al estudio y todo el cariño que recibí. ¡Gracias Colombia y claro gracias a mi #Perú por tanto!”, añadió la presentadora en la leyenda de su foto con los actores de Yo soy Betty, la fea.

La publicación de Gisela Valcárcel en Instagram ha logrado superar los 12 900 ‘me gusta’ y ha acumulado cientos de comentarios en los que los fans que se mostraron muy emocionados con la foto del recuerdo.

Cabe precisar que, a fines de los noventa, Gisela Valcárcel apareció en el episodio 185 de Yo Soy Betty, la fea. Durante su participación, la conductora de TV le dice a Beatriz que se identifica mucho con ella en sus inicios y le recalca que lo más importante no es la belleza física sino la interior.

Gisela Valcárcel da consejo sobre redes sociales en cuarentena

A través de sus historias de Instagram, Gisela Valcárcel les recomendó a sus seguidores no seguir a las personas que los lastiman.

“No sigas a alguien que te hace daño a ti. Porque si algo me hace mal no la sigo. La paz para mí no tiene precio”, expresó la ‘Señito’.