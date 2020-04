Magaly Medina lamenta la muerte de un familiar por COVID-19: “Me ha tocado muy de cerca”

La pandemia no distingue. Magaly Medina lamentó la muerte de un familiar suyo por coronavirus durante la transmisión de su programa Magaly TV, la firme.

La conductora de TV aseguró que recibió la triste noticia en horas de la mañana de este jueves 23 de abril, día en el que el Gobierno peruano anunció la ampliación de la cuarentena por el aumento de infectados en el país.

Magaly Medina se mostró indignada por los comentarios de quienes subestiman el impacto del coronavirus en el mundo, por lo que decidió comunicar la pérdida del integrante de su familia.

“Tengo en mi familia, esta mañana me desperté con la muy mala noticia. Una prima muy querida, de la que no he tenido tiempo de despedirme, a la que no iré a su velorio porque no habrá velorio, de la que no me despediré por la última vez. Murió esta mañana en el hospital de la policía por COVID-19”, expresó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina lamentó la muerte de un familiar suyo por coronavirus.

PUEDES VER Magaly Medina expone a padres de Yahaira Plasencia haciendo compras en cuarentena

Además, mencionó que su familiar fallecido era una persona que hacía actos bondadosos. “Una mujer joven entusiasta, de corazón compasivo, las hierbas malas podemos morir, pero no de esas personas con corazones amplios, optimistas”, finalizó la presentadora.

La conductora de TV aseguró que recibió la triste noticia en horas de la mañana.

Cabe destacar que hace una semana, Magaly Medina anunció que miembros de su equipo dieron positivo al coronavirus, entre ellos, destaca su productor general.