Melania Urbina ante crítica a su figura: “Hago deporte para estar bien, no para cambiar mi cuerpo”

Melania Urbina es una de las artistas peruanas que se mantiene activa en sus redes sociales en estos días de cuarentena. La actriz constantemente comparte con sus seguidores el estilo de vida saludable que lleva, donde dedica parte de su día a realizar una rutina de ejercicios.

En su cuenta de Instagram, a través de la dinámica de preguntas y respuestas, se animó a responder algunas dudas de sus seguidores. Sin embargo, hubo una interrogante que aparentemente le habría incomodado y respondió tajantemente.

“¿Por qué si haces ejercicios no tienes un cuerpo formado?”, cuestionó un internauta.

Ante ello, Melania Urbina no dudó en aclarar que se siente conforme con su cuerpo y que hace actividad física para mantenerse saludable. “Mi cuerpo tiene forma como todos los cuerpos, que no sea la forma que tú crees que debería tener es otra cosa. Yo hago deporte para estar bien, no para cambiar mi cuerpo”, respondió.

Asimismo, otro de sus seguidores le preguntó cómo hacía para ser tan disciplinada con los ejercicios y ella explicó que el hábito de la disciplina es parte de su personalidad.

Melania Urbina. Foto: Instagram

“Yo soy naturalmente disciplinada, pero, para mí, es importante identificar con conciencia y claridad, cómo te sientes después. Porque te sientes tan bien, sientes tanto bienestar que te va a provocar repetirlo”, mencionó.

Por otro lado, la actriz evitó criticar a las personas que recurren a las cirugía estética y aseguró que cada quien es libre de hacer con su rostro lo que desee. “Tenemos que empezar a dejar de meternos y juzgar a los demás por sus decisiones, si quiere hacerse (cirugía) que se haga, el que no quiere hacerse, que no se haga. A nosotros qué nos importa lo que haga el otro con su cara”, finalizó.