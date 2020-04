Kylie Jenner es una de las celebridades que casi siempre luce impecable en sus redes sociales y ante cámaras.

A sus cortos 22 años, la billonaria usa extensiones, pestañas postizas y toda una verdadera producción para lucir radiante. Sin embargo, todo ese glamour o perfección se vino abajo tras ser captada visitando a una amiga en temporada de cuarentena.

Kylie Jenner es captada violando la cuarentena y luciendo un rostro sin maquillaje.

Diversos portales como E! o ET compartieron las fotos que se ha vuelto virales en Twitter, donde Kylie Jenner, quien hace poco respondió a comentarios negativos sobre su físico, se mostró con pantalones anchos, un moño y sin maquillaje ni zapatos.

“La estrella de Keeping up with the Kardashian salió el martes por la tarde a tomar un poco de aire fresco, algunos bocadillos y visitar a su mejor amiga Stassie Karanikolaou”, describió la web de E!.

Portales difunden las fotos de Kylie Jenner.

“La salida se produce solo semanas después de que Jenner instó a sus 171 millones de seguidores en las redes sociales a ‘quedarse adentro’ para ayudar a contener la propagación del coronavirus”, señaló por su parte ET.

Kylie Jenner no aguantó más el encierro y salió sin zapatos.

Kylie Jenner pide a fans que respeten la cuarentena

Cabe mencionar que fue la misma Kylie Jenner quien pidió a sus fans que acaten la cuarentena ya sea voluntaria u obligatoria.

"Hola chicos. ¡Feliz cuarentena! Sé que ya he estado haciendo mis recordatorios diarios sobre lo importante que es en este momento practicar el distanciamiento social y la auto cuarentena. Voy en mi noveno día. El coronavirus es una cosa real ", señaló el pasado mes de marzo.

Kylie Jenner es captada rompiendo la cuarentena con un look irreconocible.

“Por favor no ignoren la gravedad de las advertencias y quédense en casa y detengan la propagación del virus. Juntos podremos salir de esto”, agregó.