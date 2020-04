Anahí de Cárdenas sorprende al cantar “Me enamoré de ti” del Grupo 5 [VIDEO]

El intérprete de Grupo 5 Christian Yaipén publicó en sus redes sociales un video en el que se aprecia a la popular actriz Anahí de Cárdenas interpretando el popular tema “Me enamoré de ti”.

“La gran Anahí de Cárdenas cantando, lo máximo”, escribió el cantante como descripción del video que compartió en redes sociales.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas quiere viajar cuando se recupere del cáncer y culmine la cuarentena

“Me enamoré de ti y ¿Qué? Me enloqueció tu piel y ¿Qué? Me arrodille a tu amor imposible, me enamoré de ti y ¿Qué? Yo me enfermé de amor y ¿Qué?” fue la parte de la canción que cantó Anahí de Cárdenas en redes sociales.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 4.000 reproducciones y cientos de comentarios en los que los fans de la artista resaltan su talento para el canto.

“Bien Anahí, sigue con ese espíritu ganador y mas con el Grupo 5″, “Esa es la actitud, sigue así y vencerás todo porque eres una guerrera”, “Qué lindo cantas, Anahí”, “Tienes toda mi admiración, Anahí, sigue adelante”, se aprecia en los comentarios.

Anahí de Cárdenas planea viajar cuando termine cuarentena

Mediante sus redes sociales, la actriz Anahí de Cárdenas comentó que tenía como sueño viajar luego de la cuarentena por coronavirus.

Anahí de Cárdenas quiere viajar tras levantar cuarentena mundial por coronavirus. Foto: Instagram

“Sueño con viajar y visitar todo el mundo. Que se abran las fronteras para poder seguir conociendo todos esos lugares que me faltan”, reveló.