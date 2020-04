Josimar denunciará a Gianella Ydoña, según abogada del salsero [VIDEO]

Josimar estaría planeando entablar una denuncia contra Gianella Ydoña, su expareja y madre de su hijo, luego de que la joven fuera acusada de agredir a un familiar del cantante.

En comunicación telefónica con Magaly TV, la firme, la abogada del salsero lamentó el incidente para luego cuestionar a la aún esposa del artista por sus declaraciones.

Gianella Ydoña

“Si tú te das cuenta, durante todo el proceso en el que él ha tenido varios temas con Gianella mediáticamente, su familia no ha salido a hablar ni a exponerse frente a ella, a pesar de que ella ha dicho muchas cosas de Josimar que no han sido ciertas”, aseveró Jennifer Vásquez.

La defensa de Josimar afirmó que, en varias oportunidades, Gianella Ydoña ha mencionado cosas sobre el cantante que no son ciertas.

“Gianella, en sus redes sociales, ha publicado que Josimar trabaja con delincuentes, con criminales. Yo no me considero una delincuente. Ella en tu programa y en las redes sociales ha dicho lo que ella ha visto desde su perspectiva y también cayendo muchas veces en falsedad", señaló.

A raíz de todos estos problemas, el salsero procedería a denunciar a Gianella Ydoña. “Nosotros el día de hoy hablamos con los abogados de Josimar y también esto ya se verá legalmente porque ella va a tener que probar muchas de las cosas que ha dicho”, indicó la abogada.

Gianella Ydoña acusa a Josimar de no cumplir pensión para su hijo

En declaraciones a un medio local, Gianella Ydoña afirmó que Josimar no estaba cumpliendo con darle la pensión por alimentos para su hijo.

“Tuve que dejar mi casa porque ya no me da ni un sol y no tenía cómo pagar (el alquiler). Cuando acabe la cuarentena podré acomodarme y trabajar para mi hijo, ya que él vive conmigo y su papá le quitó el techo donde vivía. Según Josimar, está sin trabajo y no puede darme la pensión”, comentó.