Avril Lavigne anuncia proyecto de ayuda a médicos que enfrentan pandemia de COVID-19

Avril Lavigne, una de las estrellas pop más influyentes de las últimas décadas, anunció el último sábado que viene trabajando en una iniciativa que pretende apoyar a profesionales de la salud que luchan contra la expansión del coronavirus.

Así lo hizo saber la cantante a través de su cuenta de Instagram, donde lanzó una primera presentación de su plan solidario. Además, invitó a sus seguidores a no quedarse de brazos cruzados y unirse a la campaña.

La publicación de Avril Lavigne en Instagram dando a conocer su iniciativa.

“¡Guerreros! Espero que ustedes y sus familias están bien y con salud. Me he sentido muy inspirada viendo a mucha gente convertida en guerrera durante este momento. Estoy trabajando en un proyecto especial y me encantaría que sean parte de él”, escribió la intérprete de “Complicated”.

Asimismo, la canadiense explicó a sus fans que participar de su iniciativa es sencillo. Solo deben hacerle llegar su testimonio durante la crisis sanitaria.

Avril Lavigne tiene 35 años y es una de las cantantes canadienses más exitosas de las últimas décadas. (Foto: Instagram)

“Quiero saber cómo están enfrentando todo esto. ¿Ustedes o sus seres queridos están en la primera línea, trabajando en hospitales, en el ejército, en las fuerzas poiliciales, en las tiendas de alimentos, en taxis, en entregas por delivery? Deseo ver cómo cada uno de ustedes está siendo un guerrero. Por eso, envíenme videos o fotos”, añadió.

"Estoy trabajando en un proyecto especial y me encantaría que sean parte de él”, dijo Avril Lavigne a sus seguidores.

Como se recuerda, recientemente Avril Lavigne confesó sentirse muy afectada con la situación que atraviesa el mundo a causa de la pandemia. “Está siendo un momento surreal, inimaginable”, declaró en aquella oportunidad en sus redes sociales.