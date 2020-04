Andrea San Martín no puede dormir desde que sus hijas se fueron durante la cuarentena [VIDEO]

Hace unos días, Andrea San Martín confesó que tomó la difícil decisión de apartarse de sus hijas en plena cuarentena por el coronavirus para que pasen tiempo con sus padres. Tras esto, la ex chica reality ha confesado que en los días que no tiene a las pequeñas a su lado ha presentado serios problemas para conciliar el sueño.

Como se recuerda, la modelo reveló en sus historias de Instagram que envió a sus hijas Maya y Lara con sus padres Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor, respectivamente. San Martín aseguró que hizo esto para que las niñas no se estresen metidas en casa durante la cuarentena por el brote de la COVID-19 en el Perú.

En su momento, Andrea San Martín expresó creer que la cuarentena se extenderá aún más y que en el tiempo que no estén sus hijas aprovechará para hacer las compras esenciales para su hogar y tener todo acondicionado para cuando retornen las pequeñas.

Sin embargo, la ex chica reality no contó con que estaría pasando noches de insomnio en este periodo en el que las niñas no están en casa.

Andrea San Martín confesó que tienen problemas para conciliar el sueño desde que se fueron sus niñas.

“He luchado por poder dormir. Normalmente, no puedo conciliar sueño temprano, pero he dado vueltas (en la cama) hasta las 2 de la mañana”, expone Andrea San Martín.

“Qué fuerte porque, por lo general me cuesta dormir, pero como sé que al día siguiente tengo que levantarme para atenderlas (a sus hijas) obligo a mi mente a descansar, máximo, a las 12 o 12.30 (de la medianoche), pero ayer no podía y mi cuerpo, por inercia, se levanta a las 7 de la mañana”, relata la ex chica reality.

Seguidamente, confiesa que esto le produce muchas molestias: “Desperté con cólera porque tenía sueño, no puedo dormir, doy vueltas en la cama desde la 7 hasta las 8:30 tratando de cerrar el ojo. Es una tortura. No me sirve la manzanilla, no me sirve nada”.

En la madrugada siguiente, Andrea San Martín volvió a presentar problemas para conciliar el sueño y compartió su molestia en una historia de Instagram, donde escribió: “Llevo 20 horas despierta”, pero también se le escucha decir: “Son las 3 de la mañana, alguien que le diga a mi cerebro que ya basta”, exclamó la influencer.