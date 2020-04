Lady Gaga afirma que Michael Polansky es el amor de su vida

Lady Gaga, una de las artistas musicales más célebres en el mundo, dio a conocer detalles del amor que siente hacia su novio, el inversionista Michael Polanski. Sus palabras dejan claro que está muy enamorada.

En una entrevista para el programa Morning Joe, de la cadena NBC, la cantante de 34 años reveló la situación de su vínculo con su pareja. La conversación tuvo como tema central el concierto One World: Together at home, que se realizará este sábado 18.

Según medios norteamericanos, Lady Gaga y Michael Polansky iniciaron su relación en diciembre de 2019. (Foto: Instagram)

Durante la charla, Lady Gaga se refirió a una iniciativa que desarrolla su fundación junto a Michael Polanski: una aplicación titulada Braver y dirigida a personas con problemas de salud mental.

“La fundación Born This Way, mi madre, Cynthia Germanotta, y nuestra cofundadora Maya, a quien quiero mucho, están trabajando con el amor de mi vida en algo muy especial para la salud mental”, señaló la intérprete de “Poker Face”.

Asimismo, la artista dijo recientemente que se sentía motivada a tener hijos, en declaraciones para la revista InStyle. “Debo decir que me hace mucha ilusión tener niños. Espero ser madre algún día", afirmó en aquel momento, sorprendiendo a sus fans en todo el planeta.

Lady Gaga tiene 34 años y es una de las figuras más importantes de la música pop. (Foto: Instagram)

Como se conoce, en la actualidad Lady Gaga y Michael Polansky pasan la cuarentena por el coronavirus en su residencia de Malibu, California. Él es conocido como un prominente inversor en tecnología y un exitoso empresario.