Anahí de Cárdenas asegura que se va a curar de cáncer [VIDEO]

Anahí de Cárdenas ha recibido una serie de preguntas a raíz de uno de sus últimos posts en Instagram, donde relataba que le había salido un bulto pequeño y cómo asumiría este proceso. Ante esto, la actriz usó las redes sociales para asegurar que no dejará de luchar por su vida.

En su cuenta de Twitter, Anahí de Cárdenas comienza haciendo un llamado a los medios de comunicación a que informen de manera correcta sobre sus palabras. Añadió que se encuentra bien de salud.

Anahí de Cárdenas responde a fans que le preguntaron por su estado de salud.

"Estoy bien. Sigo en tratamiento, solo tengo una inflamación y seguiré en tratamiento. Para los que quieren saber la historia real, no la sacada fuera de contexto que está vendiendo la prensa vayan a mi Instagram, ahí está el video completo”, precisó.

En una siguiente publicación, la reconocida actriz peruana aseguró tener la mejor actitud ante su enfermedad: “Escúchenme fuerte y claro: nunca voy a dejar de luchar ¡Nunca! Como que me llamo Anahí de Cárdenas yo me curo. Está decretado”.

Anahí de Cárdenas asegura que seguirá luchando por su vida.

En otro tweet, Anahí de Cárdenas detalló el mensaje que publicó en Instagram tras revelar que le había salido un nuevo bulto y ante la posibilidad de, por esto, someterse a más sesiones de quimioterapias.

“El fin de mi discurso fue que estén agradecidos con la vida, que esta es un milagro. Por otro lado, no han puesto la información completa, creando pánico y preocupación en la gente que me quiere”.

Anahí de Cárdenas explica el video de Instagram que causó polémica sobre su estado de salud.

“Ahora, después de sentirme el bulto, mi proceso mental fue muy rápido, automáticamente dije ‘me voy a morir’ (…) pero luego dije basta, respira. (…) Lo peor, peor, peor que podría pasar de todo esto es que me muera y ¿qué pasa si me muero? ¿Estoy lista para morirme?”, reveló la actriz.

En otro extracto, mencionó las cosas positivas que rescata de todo este proceso: “El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consciente, sensible y de ahí pensé, el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue ‘locazo’. Fue como un despertar. Estoy lista para morir porque doy el 100 por ciento de mí todos los días”.