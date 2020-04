Mario Irivarren impulsa cadena solidaria para apoyar a adultos mayores en cuarentena

Mario Irivarren decidió seguirle los pasos a Alejandra Baigorria al empezar a realizar acciones solidarias para los más vulnerables durante la cuarentena.

El integrante de Esto es guerra sorprendió a todas sus fans en Instagram al impulsar una cadena solidaria para apoyar económicamente a un grupo de 150 adultos mayores en la ciudad de Casma, quienes se encuentran propensos a contraer coronavirus.

Mario Irivarren

“Yo me comprometo que a partir de ahora una persona distinta se encargue de costear los gastos en los que se incurren para poder ayudar a todas estas personas”, expresó el chico reality en el video compartido en sus redes sociales.

Por otro lado, Mario Irivarren aprovechó su Instagram para pronunciarse sobre las recientes críticas que surgieron contra los influencers.

“Quise dejar de callar y opinar lo que pienso porque se dijeron cosas muy fuertes, como ‘los influencers no sirven para nada’. El simple hecho de hacer reír a la gente o buscar que se distraigan no quita que uno puede buscar la manera de entretener y a la vez ayudar”, señaló el modelo.

Cabe precisar que Mario Irivarren se encuentra cumpliendo la cuarentena en su hogar luego de que Esto es guerra suspendiera indefinidamente sus grabaciones.

Mario Irivarren revela que volvió a leer durante la cuarentena

En medio de la cuarentena por el coronavirus, Mario Irivarren sorprendió al contar que retomó el hábito de la lectura.

“Días de lectura. La cuarentena me ayudó, casi que me obligó a retomar un hábito muy bonito que había perdido que es el de la lectura. Ya hacía mucho tiempo que no me dedicaba a leer un libro por ‘falta de tiempo’”, contó el chico reality.