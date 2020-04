Luciana Fuster: “Estoy casi convencida de que las relaciones a distancia no funcionan”

Luciana Fuster dejó en claro que para ella, las relaciones a distancian no tienen éxito. La competidora de Esto es guerra hizo esta revelación a través de sus historias de Instagram, en respuesta a una de sus seguidoras.

La modelo tuvo un momento de su tiempo para compartir con sus fans algunos comentarios “raros” que les hicieron sus exparejas durante el tiempo en que duró su relación.

Luciana Fuster cree que las relaciones a distancia no funcionan. Foto: Instagram

Una de sus seguidoras le confesó que su exnovio le había dicho que la distancia iba a fortalecer su romance. Pero al final, él decidió quebrar su amorío tiempo después.

Es así que Luciana no dudó en mencionar que tener una relación, mientras dos personas están lejos, no funcionaría. “Estoy casi 100% convencida de que las relaciones a distancia no funcionan. ¿Alguien me contradiga?”, escribió la chica reality.

La competidora de Esto es guerra cree que los romances lejanos no tienen éxito.

No obstante, al cabo de unas historias después, se arrepintió y dijo que de tantas historias sobre este tipo de amores, la convencieron para que crea que tienen el éxito esperado.

“Me escribieron tantas historias lindas de relaciones a distancia que ahora sí creo en ellas”, redactó la ex Miss Teens.

¿Qué pasó con Luciana Fuster e Ignacio Baladán?

Tras haber admitido en su programa radial que sí tuvo un romance con Ignacio Baladán, y que posteriormente tuvieron que “romper palitos”, la modelo sorprendió a sus seguidores al dejar de seguir al uruguayo.

Quien evidenció este detalle y lo expuso en las redes sociales fue Rodrigo Gonzáles. A través de sus historias de Instagram, la exfigura de Latina compartió una captura de pantalla de los seguidores que tiene la joven modelo.

Luciana Fuster ya no sigue a Ignacio Baladán en Instagram

“Luciana Fuster ya no sigue a Ignacio Baladán”, escribió el polémico personaje. Con esto, se comprueba que ambos ya no pueden verse sus publicaciones.