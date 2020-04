Madre de Angie Jibaja rompe en llanto por salud de su hija: “No sé que le va a pasar”

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, rompió en llanto al hablar de la salud de su hija, quien fue herida de bala por su acompañante, un hombre de 75 años. En conversaciones con el programa Tengo algo que decirte, la señora también reveló cuál era la relación que había entre la modelo y el sujeto.

El espacio televisivo de Lady Guillén presentó un informe sobre las declaraciones de la mamá de la popular ‘Chica de los tatuajes’. En la conversación telefónica, se llenó de angustia por la incertidumbre de no tener noticias de Angie Jibaja.

La señora, quien está en Chile, se mostró preocupada por la situación de la modelo. Foto: Instagram

“Mi hija está sola, está sola, ¿quién está con mi hija? Nadie, está solita mi hija y no sé que le va a pasar, solo me dijeron que está grave, te pido que me ayudes”, dijo Maggie Liza, quien radica en Chile.

“No sé nada, no sé qué hacer ahorita para ir a ver a mi hija, solo sé que están operándola, nada más”, expresó la desesperada madre.

El viernes 10 de abril la modelo Angie Jibaja fue herida de bala por un hombre de 75 años. Al ser llevada a la clínica San Pablo, el sujeto abrió disparos al establecimiento hiriendo a dos personas más.

La madre de la modelo Angie Jibaja se comunicó con el programa Tengo algo que decirte. Allí no pudo evitar su angustia por la situación de su hija.

La identidad del sujeto se reveló minutos después. Se trataba de Ricardo Márquez. Él fue señalado como la presunta pareja de la modelo. Sin embargo, su madre descartó la versión.

Madre de Angie Jibaja sobre relación de su hija

En otro momento de la conversación, la señora Maggie Liza dijo que el sujeto era quien le daba un espacio donde vivir. “No es su pareja, es un señor mayor. Él es el abuelo [...] él le daba una pieza en su casa a Angie”, reveló.

“Yo le pedí a Angie que se quede ahí porque no había donde se quede. Ella se quería mudar y yo le dije ‘no’ porque no hay plata. Yo le insistí a que se quede allí”, relató.