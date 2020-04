Joe Jonas deja que Sophie Turner lo maquille y comparte el resultado

Joe Jonas y Sophie Turner permanecen recluidos en su hogar debido a la pandemia del coronavirus y al igual que muchas otras celebridades, cada día se las ingenian para mantenerse entretenidos y aprovechar el tiempo en sus hogares. Algunos deciden compartir un challenge, otros enseñan recetas de cocina y otros hacen manualidades, pero la famosa pareja optó por el maquillaje.

A través de su perfil de Instagram, el segundo de los Jonas Brothers compartió una divertida fotografía suya presumiendo un ostentoso look de maquillaje. Este jueves, Sophie Turner también publicó en sus redes sociales, el resultado de su obra que incluía sombras color púrpura en los ojos y mucho brillo.

“Él finalmente me dejó maquillarlo”, escribió la actriz de Game of Thrones como leyenda de su historia de Instagram, donde resalta la mirada del intérprete de “Just In Love”. En otra instantánea, Sophie destacó lo iluminado que se veían los pómulos de su esposo gracias al highlight que colocó.

Aparte de maquillar a Joe, la intérprete de Sansa Stark también utilizó su tiempo libre para construir una réplica del Batimóvil con piezas de lego. Joe Jonas quedó gratamente impresionado con el trabajo de su esposa y compartió el esfuerzo en su red social. “¡Sophie la partió con esta!”, exclamó.

De esta forma, la pareja le sigue los pasos a la protagonista de Lizzie McGuire, Hilary Duff, quien presumió orgullosa el maquillaje que le hizo su hijo de ocho años.