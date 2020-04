Mónica Torres sobre cuarentena: “Al inicio la pasé mal, me ‘ahogué’... tuve un ataque de pánico”

Mónica Torres reveló que vivió una complicada situación cuando el presidente Martín Vizcarra decretó la cuarentena para combatir la propagación del coronavirus en el Perú.

La actriz que da vida a Pepa en De vuelta al barrio contó que sufrió un ataque de pánico al sentirse sola, por lo que tuvo que recibir atención médica para estabilizarse.

“Al inicio me la pasé mal, me “ahogué”, pues, aunque yo vivo sola, no estoy sola, visito mucho a la familia y a los amigos. Y en esta etapa, en donde no tienes con quién compartir miedos y temores, tuve un ataque de pánico bastante fuerte, tuve que ser atendida en casa por los médicos”, señaló.

“Después, esto pasó y tomé la decisión de no leer la información que circula en redes y chats. Ahora me siento segura en casa”, añadió la artista.

A pesar de este mal momento, Mónica Torres aseguró estar de acuerdo con la cuarentena contra el coronavirus y aprovechó para aconsejarle a sus seguidores cómo sobrellevar la misma.

“A la gente le recomiendo tener paz mental, hay que evitar consumir noticias que llegan por las redes y que buscan crear una cadena de pánico”.

Finalmente, la actriz de De vuelta al barrio dio a conocer qué será lo primero que haga cuando se termine definitivamente el período de aislamiento social.

“Ir a ver a mi mamá, tengo muchas ganas de abrazarla. Ahora nos comunicamos por videollamada, pero no es lo mismo, la extraño mucho”, apuntó Mónica Sánchez, quien estará este domingo en Mi mamá cocina mejor que la tuya enfrentándose al chico reality Ignacio Baladán.