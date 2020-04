Mayra Goñi se despide de Los Vílchez con emotivo mensaje: “Viviana ha marcado mi vida”

Los Vílchez llegó a su capítulo final. La actriz Mayra Goñi decidió enviar un emotivo mensaje en Instagram como despedida a su personaje, al cual le ha tomado cariño durante estos dos últimos años de grabación.

La serie peruana se estrenó en enero del 2018 a través de América TV. La segunda temporada es el termino de la historia que conmovió a muchos televidentes.

A través de la mencionada red social, la intérprete de ‘Vivi’, una joven extrovertida, lamentó que Los Vílchez y su personaje llegue a su fin.

“Aquí estoy yo, como ‘La Vivi’. No hay mucha diferencia con Mayra Goñi, somos casi iguales. Soy muy dormilona y cada vez que me enteraba que no salía en algunas escenas aprovechaba en dormir. Tengo mucha nostalgia, Viviana es el personaje que me ha tocado interpretar, ha marcado mi vida y me da penita que hoy se acabe", expresó la actriz.

Mayra Goñi conocida actriz que ha participado en series nacionales

Sin embargo, aseguró que se siente feliz de haber participado en una de las series más sintonizadas en señal abierta.

Agradeció al equipo de producción por darle la oportunidad de participar y por el cariño que le transmitieron.

“Gracias a mi productor Miguel Zuloaga por creer en mi, por engreírme, entenderme y querer lo mejor para mi, tu sabes cuánto te quiero,respeto y estaré agradecida toda la vida por esta oportunidad, a todos mis compañeros de trabajo”, agregó.

Mayra Goñi se despide de Los Vílchez con emotivo mensaje.

Además, expresó admiración por su madre en la ficción, Patricia Portocarrero. “He aprendido mucho de ti, eres mi actriz favorita”, escribió Mayra Goñi.