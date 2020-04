Ofelia Medina confiesa que rechazó ser la heredera de María Félix

Ofelia Medina pudo haber sido la heredera de María Félix. Sin embargo, la actriz mexicana se negó a recibir la oferta y después de muchos años confiesa cómo recibió la oferta, por parte de quien y las condiciones que tenía que cumplir para haber sido la beneficiaria de la fortuna de la máxima diva del cine.

A sus 70 años, la actriz, guionista, productora y activista social reveló la propuesta que le ofrecieron en su juventud para ser la heredera de ‘La Doña’, una de las figuras más importantes de la Época de Oro del cine mexicano.

En una entrevista para el programa El Show de las Telenovelas, Ofelia Medina dio a conocer que el propio hijo de María Félix fue quien le ofreció en dos oportunidades ser la dueña de todo lo que su madre había obtenido a lo largo de su carrera cuando se muriera.

“Enrique me propuso matrimonio, me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo. Yo le dije que era el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero que yo no creo en el matrimonio y no me hubiera casado con él”, contó Ofelia.

Enrique Álvarez Félix y Medina se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Rina en 1977. A partir de ese momento formaron una bonita amistad, la cual se vio afectada por la propuesta del actor.

Enrique Alvarado Félix y su Madre María Félix. Foto: Internet

“Él (Enrique) me llegó a contar muchas cosas de su vida privada, hicimos una bonita amistad, todo me contaba”, narró Medina.

Pese a la respuesta negativa, Enrique no desistió a su oferta y se la volvió a extender en otra ocasión cuando la invitó a cenar junto a María Félix.

“Me invitó a cenar con su mamá y después de que se fue María, me dijo: todo lo de ella va a ser tuyo', pero yo le dije que muchas gracias, que no”.

¿Qué pasó con la herencia de María Félix?

Ofelia Medina contó que la herencia rechazada de María Félix se destinó al secretario de Enrique Álvarez Félix y al asistente de ‘La Doña’. Al primero le dejó 50 mil dólares y al segundo las casas de Polanco y Cuernavaca, las cuales incluían las obras de valor y muebles.

María Félix fue una de las primeras voces del feminismo en México. Foto: Okchicas

¿Quién es Ofelia Medina?

Ofelia Medina es considerada una de las primeras actrices mexicanas, ya que por más de 50 años ha dedicado su vida a la televisión, al teatro y al cine.