Kylie Jenner mantiene a su hermano mayor Rob Kardashian, según The Mirror [VIDEO]

Las hermanas Kardashian-Jenner son famosas por haber forjado un imperio a base de trabajo constante, buenas inversiones y, sobre todo, por ser celebridades de peso, lo cual les ha ayudado a convertirse en solicitadas imágenes.

No obstante, el varón del clan, Rob Kardashian, siempre tuvo problemas para lidiar con la fama y el éxito de las mujeres de su familia.

Kylie Jenner ayuda económicamente a su hermano Rob Kardashian.

Durante varias temporadas de Keeping up with the Kardashians, se pudo observar cómo el joven de 33 años intentaba seguir los pasos de Kim, Kourtney o Khloé, pero siempre se quedaba en el camino.

Tras varios fracasos en los negocios, Rob Kardashian se convirtió en el primer miembro de la familia en salir del famoso reality. Ahora, el mismo destinó le tocó a su hermana Kourtney, quien dejó el show tras una acalorada pelea con Kim.

Kris Jenner ayudó por muchos años a Rob Kardashian.

Según los informes recogidos por The Mirror, Rob buscó ayuda económica en su hermana menor Kylie Jenner.

“Rob, de 32 años, ha estado huyendo del centro de atención durante años, abandonando el reality show familiar Keeping up with the Kardashians y viviendo lejos del centro de atención”, señala el portal

“Pero ahora, se dice que sus facturas están tan fuera de control que tiene que recurrir a su multimillonaria hermana Kylie, de 22 años, para obtener dinero con urgencia”, agrega.

Rob Kardashian tiene una hija llamada Dream, fruto de su exrelación con Blac Chyna.

Asimismo, una fuente dijo a Radar Online que Rob "le ha quitado tanto a su madre (Kris Jenner) y a Khloé a lo largo de los años, por lo que se acordó que es el turno de Kylie”.

Además, indican que la familia no solo se ha unido para ayudar al joven en el plano económico, sino también para que él se quede a cargo de su pequeña hija Dream.

Rob Kardashian pelea por la custodia de su hija Dream

Rob Kardashian y Blac Chyna anunciaron su compromiso en 2016. Al poco tiempo nació la pequeña Dream.

La relación no resultó y la expareja se enfrentó en una batalla legal por quedarse con la custodia de la niña.

Según un documento que se presentó a la corte el pasado 7 de enero, el joven pidió al juez hacerse cargo de su hija. Además, señaló que Blac Chyna tiene problemas con el alcohol y drogas, y por tal motivo es un mal ejemplo para Dream.