Danny Rosales: "Ahora lo llaman TikTok, yo siempre lo he llamado fonomímica”

Danny Rosales, quien es parte del elenco de El wasap de JB, incursionó en TikTok compartiendo divertidos videos durante estos días de aislamiento social. El actor cómico alguna vez fue uno de los cómicos ambulantes, aquellas personas que recorrían las calles de Lima para dar una sonrisa a los transeúntes.

Tras alcanzar la fama en el programa de Jorge Benavides, el artista ahora derrocha alegría con sus interpretaciones de conocidos personajes. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video realizado en la conocida red social.

El clip lo acompañó con una oración, comparando la técnica de la fonomímica con la función que realiza esta aplicación china. “Ustedes ahora lo llaman TikTok, yo siempre lo he llamado fonomímica”, escribió junto al video.

Como se recuerda, muchos artistas y personajes del espectáculos han recurrido a esta red social para crear un pasatiempo, y de paso publicar contenido en su Instagram y Facebook mientras dura el aislamiento social.

Danny Rosales sobre cómicos ambulantes

El pasado febrero del 2019, el actor cómico se pronunció sobre la situación de algunos cómicos ambulantes que no supieron utilizar su dinero para invertirlo en algo productivo. En diálogos con Acción Web Media, la figura de Latina hizo notar su tristeza por sus compañeros.

“Hay algunos que no piensan en el mañana y creen que toda la vida la calle les va dar. Si una persona está en este arte, hay que sacarle provecho. Me da vergüenza ajena que actores que han estado en programas antiguos, de años, no hayan sabido guardar su dinero”, sostuvo Danny Rosales.

“Hay que ahorrar pan para mayo. Toda la vida no voy a ser cómico, seré viejo. Mis compañeros no sé qué tienen en la cabeza. Me da mucha pena”, agregó.