Adele y Simon Konecki ocultaron la millonaria suma de dinero que costó su separación

La exitosa intérprete Adele solicitó la separación con su ahora expareja Simon Konecki el pasado julio de 2019, y ahora ha trascendido que el divorcio se dio a inicios de este mes y acaban de firmar documentos para finalizar legalmente su matrimonio.

La voz detrás de éxitos como “Someone like you” y “Hello” quiso mantener en privado los detalles financieros de su ruptura; sin embargo, el medio The Sun ha desvelado algunos importantes puntos y acuerdos que se regirán entre los famosos.

De acuerdo a la documentación del mencionado medio, la artista y el filántropo acordaron la custodia de su hijo Angelo y ahora mantienen una sana amistad. Además, el millonario divorcio costó US$171 millones, precio que la inglesa quiso mantener oculto.

El diario británico también aseguró que Adele y Simon trataron de mantener la discreción durante todo el trámite por su hijo de 8 años. “Los divorcios de Hollywood pueden prologarse durante años y volverse extremadamente feos. Adele y Simon no quieren eso", señaló una fuente cercana a los famosos.

La solicitud de Adele de mantener en secreto los detalles de su divorcio costó 140 millones de euros, pese a ello, varios aspectos en torno a su separación han sido expuestos ante la opinión pública.

Cabe recordar que de acuerdo al diario The Mirror, la expareja no firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse en secreto en 2016, esto significa que cada uno posee una fortuna propia, ella gracias a su carrera artística y él por su labor como filántropo y exbrocker.