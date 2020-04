Maricarmen Marín habla sobre si Karen Schwarz y Cathy Sáenz seguirán en Mujeres al mando

La llegada de Maricarmen Marín a Mujeres al mando ha hecho a muchos preguntarse por el futuro de Karen Schwarz y Cathy Sáenz en el programa de Latina. En línea con ello, la cumbiambera decidió hablar sobre la situación de la exproductora y de la exreina de belleza en el programa que ha estado envuelto en un sinnúmero de polémicas.

En declaraciones al diario Trome, Maricarmen Marín se mostró muy feliz de volver a la conducción de un programa en la televisión peruana.

Maricarmen Marín confesó sentirse emocionada de volver a la conducción en la televisión.

“Me gusta la idea de llevar información y entretenimiento”, comenzó Maricarmen Marín: “El programa ha dado un giro en su formato por la coyuntura del COVID-19 (coronavirus). Es más social y de denuncia”, añadió.

Ante esto, la conductora de Mujeres al mando confesó que los tiempos que se viven a causa de la pandemia del coronavirus ha obligado a muchos programas a cambiar sus contenidos.

“Vivimos en una situación nunca antes vista. Creo que todos tenemos que adaptarnos a esta nueva condición de vida. Me siento cómoda porque me he mantenido al tanto de lo que viene sucediendo en el país, de cómo se está viviendo en las diferentes ciudades, cuyas realidades son muy diversas”.

Cuando fue consultada por las constantes críticas que hasta hace unas semanas han sufrido las conductoras de Mujeres al mando, Karen Schwarz, Cathy Sáenz y, recientemente, Giovanna Valcárcel, comentó.

“Creo que todos los que nos dedicamos a esta linda carrera tenemos que prepararnos constantemente para todo: el éxito, fracaso y, sobre todo, para las críticas”.

Precisamente, sobre Cathy Sáenz y Karen Schwarz y su continuidad en Mujeres al mando, Maricarmen Marín aseguró lo siguiente:

“No lo sé (si seguirán o no como conductoras de Mujeres al mando). Son decisiones de los directivos de Latina. Hoy tuvimos un enlace con Karen (Schwarz) desde su cada en el programa y estuvo muy lindo”, aseguró.