Korina Rivadeneira agradece el apoyo a los venezolanos durante el estado de emergencia

Korina Rivadeneira aprovechó sus redes sociales para dedicar unas palabras de aliento a compatriotas. La modelo publicó un breve texto donde asegura que tiene la esperanza de que la situación por la que atraviesa su país terminará muy pronto.

“Fuerza mi Venezuela. Dios mediante esto será lo último que nos golpee tan fuerte... Después de esto nos imagino libres y el país más feliz del mundo como solíamos ser. Anhelo el día que vuelva a disfrutar de mi tierra y que mi familia conozca mis lugares favoritos”, se lee en el texto de Rivadeneira.

Asimismo, la esposa de Mario Hart, no dudó en agradecer al Perú por haberla acogido tanto a ella, como a los demás venezolanos. “Gracias Perú por mi familia, por ser mi hogar y por alojar a todos aquellos que no tenían donde dormir. Perdona a todos los malos que no nos representan en lo absoluto, estoy segura de que Dios les dará una lección. #PorUnMundoMejor”, escribió en su publicación.

Publicación de Korina Rivadeneira Foto: captura

Ese emotivo mensaje que escribió la venezolana, en su cuenta de Instagram, lo acompañó con un video que posee unas palabras de reflexión para todos sus compatriotas.

“Insistir y persistir, es parte de nosotros. No nos detenemos así el miedo y la adversidad sean parte de nuestro día a día. Siempre vamos más allá con la sonrisa intacta que no se intimida cuando hay malas noticias (...) No estamos encerrados, estamos protegidos”, se escucha en el video.