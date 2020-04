‘Pantera’ Zegarra preocupado por cuarentena: “Sobrevivo con los pocos ahorros que me quedan”

El boxeador David la ‘Pantera’ Zegarra se encuentra muy preocupado, pues su situación económica no es la mejor en esta cuarentena.

En una reciente entrevista, el deportista peruano precisó que actualmente no cuenta con mucho dinero, más aún porque se canceló uno de los torneos que tenía pactado en Canadá.

PUEDES VER Beto Ortiz posa con hermano de la ‘Pantera’ Zegarra en foto íntima

David Pantera Zegarra

“La cuarentena nos agarró mal parados a la mayoría. En mi caso, se suspendió un torneo que tenía en Canadá y si no peleo, no tengo plata. Estoy muy preocupado, espero que todo esto pase”, manifestó, en declaraciones al diario Trome.

David 'Pantera' Zegarra habría sido arrestado en Alemania por falta de visa de trabajo

La ‘Pantera’ Zegarra también lamentó que los boxeadores no reciban el mismo apoyo que se les da a los futbolistas y solicitó al gobierno que se les brinde una ayuda para poder sobrellevar el período de aislamiento social obligatorio por el coronavirus. “El único deporte bien pagado es el fútbol”, señaló. “A estas alturas, una canasta familiar ayudaría a todos los deportistas”, añadió.

David 'Pantera' Zegarra fue concursante del reality de competencia "Combate"

Finalmente, el boxeador comentó que, si bien está pasando tranquilo la cuarentena al lado de sus seres queridos, no sabe cuánto tiempo más podría durarle el dinero, ya que no tiene mucho ahorrado. “(Estoy) bien, en casa con la familia y sobreviviendo con los pocos ahorros que me quedan”, indicó David la ‘Pantera’ Zegarra.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra decretó cuarentena en el ámbito nacional con el fin de evitar la rápida propagación del coronavirus en nuestro país.

Cabe precisar además que el período de aislamiento social obligatorio durará hasta el domingo 12 de abril del presente año, según lo indicado por el mandatario.