Fabio Agostini sobre cuarentena: “Extraño agarrar la maleta y volar a lo desconocido”

Fabio Agostini se lamentó en redes sociales por no poder salir de viaje como lo suele hacer frecuentemente. Las medidas para frenar la propagación del coronavirus, como es el aislamiento social obligatorio, han hecho que muchas personas no puedan retornar al país, ni tampoco salir a otros.

El modelo, a través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación donde expresa sus deseos de viajar y se resigna a esperar a que toda esta situación termine.

“Ahora más que nunca extraño agarrar la maleta y volar a lo desconocido. Estoy tranquilo porque sé que pronto llegará ese momento. Mientras tanto... me quedo en casa y me imagino la película en mi cabeza”, escribió el ex chico reality.

Asimismo, hace unos días Fabio Agostini causó polémica al minimizar la pandemia del coronavirus en un comentario que realizó donde aseguró que el COVID-19 es una gripe más.

“Tampoco soy un experto en el tema, pero la verdad se está haciendo mucho drama con eso, porque es una gripe como cualquier otra. No es el ébola, que es un supervirus. ¿Cuánta gente de gripe por año?”, expresó el modelo.

Ante ello, muchos de sus seguidores mostraron su desacuerdo y no duraron en hacer comentarios al respecto. “Ya no vengas... quédate en cuarentena. Tómatelo con más seriedad”. “Que las autoridades hagan algo, se lo toma todo en broma y producto de eso las consecuencias serán terribles para Perú", son algunos de los comentarios que se leen en su Instagram.