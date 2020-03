La Academia: Jolette señala a la persona que la contagió de coronavirus

La exconcursante de La Academia, Jolette brindó sus primeras declaraciones desde que comunicó a través de sus redes sociales que dio positivo para Covid-19.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, la ahora conductora reveló quien habría sido la persona que le contagió el virus.

Jolette, quien se encuentra en aislamiento debido a su estado de salud, confesó que en un inicio no le querían hacer la prueba.

Jolette. Foto: captura

“Llevo más de 2 semanas sintiéndome muy mal, obviamente en aislamiento voluntario. Cuando he ido a grabar tres lunes consecutivos, que es cuando grabamos Cuídate de la Cámara, no me querían hacer la prueba porque nunca presenté fiebre”, señaló la mexicana de 36 años.

Asimismo, indicó que se encuentra yendo al hospital a hacerse radiografías debido a que ha presentado neumonía en el pasado.

Jolette. Foto: Instagram

“Me acaban de hacer una segunda radiografía de tórax, porque yo desde que me sentí mal, hace semana y media, fui con la doctora y me mandó a mi casa a aislamiento, pero me dio tratamiento, el cual no me hizo nada. Y ahorita me acaban de hacer una segunda radiografía, porque yo soy reactora bronquial, yo he tenido dos neumonías (...). Mi familia está muy preocupada y están lejos, están en Guadalajara y por supuesto que no los voy a exponer a que vengan”, remarcó.

La conductora declaró que fue un amigo el que le transmitió el coronavirus. Él tocía cuando fueron a comer.

Jolette. Foto: difusión

“El último lunes que grabé yo me sentía perfectamente bien, hasta el viernes que salí a una cena con unos amigos. En esa cena, estaba un amigo que viaja mucho y estaba tosiendo en mi cara. De broma le dije: ‘¿No será coronavirus? No, yo soy alérgico a muchas cosas, es una alergia al aire acondicionado, seguro (comentó su amigo)’. Y sentí raro, somos muy cercanos y me tocó la mano. Mi sensación es que fue él. No es que lo culpe”, concluyó.