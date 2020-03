Miley Cyrus revela que la cuarentena la ha acercado a sus fans

Al igual que muchos artistas, Miley Cyrus ha encontrado actividades para distraerse durante la cuarentena por el coronavirus. En línea con ello, sorprendió al revelar que esta le está trayendo cosas positivas a su vida.

En una videollamada con Zane Lowe de Apple Music, a raíz del 14 aniversario de Hannah Montana, la cantante reveló que durante estos días de encierro se ha sentido más conectada con sus fanáticos gracias a su nueva iniciativa online.

PUEDES VER Miley Cyrus y Emily Osment ‘reviven’ a Hannah Montana y a Lilly en reencuentro

Debido al aumento de casos de personas con COVID-19, el gobierno de Estados Unidos decretó la cuarentena obligatoria en el país; por eso, Miley Cyrus decidió crear un programa llamado Bright minded.

El pequeño segmento se transmite de lunes a viernes, a través de su cuenta de Instagram, y la cantante se encarga de entrevistar a diversos famosos.

La plataforma le ha permitido acercarse a sus millones de fans, quienes comentan y hacen preguntas en la red social, cuando la cantante hace las transmisiones en vivo.

Miley Cyrus emociona a fans recordando a Hanna Montana. Foto: Difusión

“Yo creo que necesito la seguridad de poder estar cerca de mi familia, ir al estudio o lo que sea. Sin embargo, no extraño eso, porque conectarme con mis fanáticos, todos los días, es algo que realmente me había perdido probablemente desde Hannah Montana”, reveló.

La cantante confesó que la serie de Disney Channel la hacía sentir muy cerca de sus seguidores, pues siempre recibía su cariño a través diversos medios.

“Lo que me encantaba de Hannah Montana era que, una vez a la semana, me conectaba y siempre había un mensaje. Era un momento en el que no podías hacer esto en vivo, como la forma en que tú y yo nos comunicamos ahora. A pesar de que tú y yo solo tenemos este chat, nos sentimos menos solos. Siento que he conectado más con el mundo exterior desde el interior”, contó sobre su nuevo proyecto online, explicó.

PUEDES VER Miley Cyrus revela las razones por las que dejó de asistir a la iglesia

Desde que la intérprete lanzó Bright minded, ha tenido mucho éxito, una de sus más populares invitadas fue la cantante Demi Lovato, con quien conversó sobre cómo se mantenía saludable y fuerte .

Una de las más recientes entrevistas de Miley Cyrus fue a Hilary Duff, a quien le dijo que tomó su personaje de Lizzie McGuire para inspirarse e interpretar a Hannah Montana.