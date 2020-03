Jazmín Pinedo revela cómo vive la cuarentena junto con Gino Assereto y su hija Khalessi

La popular conductora del reality Esto es guerra, Jazmín Pinedo respondió algunas preguntas que le hacían sus seguidores a través de sus redes sociales.

En ellas, los fans de la ‘Chinita’ le preguntaban cómo estaba pasando este confinamiento con su familia; es decir junto con Gino Assereto y su pequeña hija Khalessi.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality mostró que a pesar de la distancia ella y su expareja aun se mantienen unidos por el bien de su hija.

Jota Benz bromea con reconciliación entre Jazmín Pinedo y Gino Assereto. Foto: Instagram

En sus videos, la modelo reveló que el popular ‘Tiburón’ mantiene contacto con la pequeña Khalessi a través de facetime, aplicación por la cual realizan videollamadas durante estos días de cuarentena, en las cuales se puede apreciar que ambos se divierten mucho

En otros clips, Jazmín Pinedo también ha mostrado momentos únicos junto a su primogénita, en los cuales la pequeña le dedica canciones a su mamá.

Incluso en otras historias, se aprecia como Khalessi y su mama comparten juntas viendo películas de Disney para pasar el tiempo durante estos días.

Jazmín Pinedo comparte fotografías junto a su hija Khaleesi

La presentadora de televisión, Jazmín Pinedo, reveló a través de sus redes sociales que sufrió una intoxicación en estos días de confinamiento y mostró su rostro con los párpados hinchados y los ojos más reducidos.

“No parece tanto, ¿ya? Pero sí estoy mejor. Estaba horrible, parecía Shrek. Ahora se me quedó esta partecita que está inflamada. Parece que me hubiera comido todo en la cuarentena, pero no es eso, me intoxiqué”, reveló.