‘Yo no me llamo Natacha’ regresa a la Tv en tiempos del coronavirus

América Televisión, volvió a transmitir la telenovela de Del Barrio Producciones, “Yo no me llamo Natacha”, protagonizada por la cantante y actriz Maricarmen Marín. La historia que nos narra las aventuras de una trabajadora del hogar que pondrá de vuelta y media la casa en donde trabaja.

La telenovela, logró obtener en su tercera repetición 14.1 de rating en el horario de la tarde (1:30 pm), siendo respaldada por el público que hoy en día busca una forma fresca de entretenerse, tras pasar por estos días el encierro obligatorio debido a la propagación de la epidemia COVID-19.

Afiche.

“Me siento muy feliz que nuevamente se haya repuesto la primera temporada que se hizo en el 2011. Recuerdo con mucha alegría lo divertido que eran las grabaciones” manifestó Marín, quien además bromeo con la posibilidad de tener una tercera temporada de la telenovela.

De otro lado la directora y productora general de Del Barrio Produccciones, Michelle Alexander, comentó sentirse feliz de que una de sus producciones esté ayudando a disipar el momento tan difícil que pasamos con el asilamiento social. “Yo no me llamo Natacha” es una producción a la cual le tenemos mucho cariño. Hoy nuevamente la vemos en pantalla con gran éxito y eso nos llena de alegría, que la gente se divierta con las ocurrencias de sus personajes en estos momentos críticos que pasamos en nuestro país y el mundo, necesitamos un poco de relax”, señaló Alexander. “Yo no me llamo Natacha” va de lunes a viernes a las 1:30 de la tarde por América Televisión.