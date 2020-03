Javier Bardem testifica a favor de Johnny Depp en demanda por difamación

Javier Bardem, uno de los actores más populares de Hollywood, declaró a favor de Jonny Depp en la denuncia por difamación que presentó este último contra el diario británico The Sun.

Como se recuerda, en 2018 dicho medio publicó un artículo que señalaba al actor de Charlie y la fábrica de chocolates como culpable de haber golpeado a la también actriz Amber Heard, su exesposa.

Johnny Depp y Javier Bardem, colegas en la actuación y grandes amigos.

Frente a ello, el español ha respaldado la versión de su colega, que en todo momento ha defendido su inocencia. “Quiero a Johnny. Siempre ha sido un verdadero caballero y un amigo extremadamente cariñoso y generoso conmigo y con mi familia”, afirmó, según información del magazine The Blast.

Asimismo, Javier Bardem se refirió a diversas experiencias junto a Johnny Depp, formando parte del mismo equipo de trabajo. Aseguró que siempre le dio la impresión de ser una persona repleta de virtudes.

Johnny Depp saliendo de la corte de Londres tras una audiencia del caso.

“Yo apoyo a Johnny porque siempre he visto y sentido el verdadero y cariñoso hombre que es. Un artista extraordinario y único, que siempre ha escuchado a cualquiera que le haya pedido ayuda. No solo lo quiero, sino que lo respeto profundamente y le doy las gracias por ser ese muchacho despreocupado en su arte y ese hombre maduro y cariñoso en la vida", dijo el español.

Sin duda, el testimonio será tomado en cuenta por la justicia británica para continuar con el caso, a pesar de que, como se supo en los últimos días, el juicio fue pospuesto debido a la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus.

Por otro lado, se supo que las actrices Penélope Cruz y Winona Ryder también han mostrado su apoyo a Johnny Depp. Sin embargo, la declaración de Javier Bardem ha llamado la atención por la contundencia de sus palabras. "Yo he tenido el regalo de poder trabajar con él dos veces, y he comprobado en primera persona la respetuosa actitud que mantiene siempre con todos los integrantes del equipo, por no hablar de su único e hilarante sentido del humor”, agregó.