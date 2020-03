Samahara Lobatón recuerda a Melissa Klug con singular frase sobre la cuarentena

Al igual que otros personajes, Samahara Lobatón viene aprovechando el tiempo de la cuarentena por el coronavirus para compartir contenido con sus seguidores en redes sociales.

Recientemente, la ex chica reality sorprendió a sus fans en Instagram al publicar una popular frase sobre el aislamiento social, en la que recordó de forma sarcástica los días que vivía con su madre Melissa Klug.

“Durmiendo todo el día no vas a lograr nada, me decía mi mamá (risas)… Mira, hasta puedo salvar el mundo ahora”, escribió la ex integrante de Combate.

Samahara Lobatón se pronuncia en Instagram

Esta publicación de Instagram llamó mucho la atención, debido a que Samahara Lobatón y Melissa Klug estuvieron distanciadas durante varios meses.

Samahara Lobatón aclaró cómo es su relación con Melissa Klug

Hace algunas semanas, Samahara Lobatón reapareció ante cámaras y aseguró que después de mucho tiempo consiguió tener una buena relación con su madre Melissa Klug.

“En verdad mi mamá y yo somos unas personas que tenemos el mismo carácter, entonces sí tenemos una buena comunicación ahora”, precisó para el programa Mujeres al mando.

La ex chica reality también se pronunció sobre el acuerdo público que hicieron Jefferson Farfán y Melissa Klug para el bienestar de sus hermanos. “En verdad me parece súper bien que hayan levantado la bandera la paz. Igual es tema de ellos, yo no tengo nada que ver ahí, solo soy la hija de Melissa”, comentó.

Doña Charo afirmó que Samahara Lobatón y Melissa Klug tenían una pésima relación

En la entrevista que ofreció para Día D, Doña Charo aseguró que Samahara Lobatón se fue de la casa de Melissa Klug “porque no la dejó crecer su niñez tranquila”.

“Si Samahara tiene problemas, que no haga lo mismo con los niños (los hijos entre Jefferson Farfán y Melissa Klug). Al final la niña se fue, no quiero eso para mis nietos”, aseveró la madre de Jefferson Farfán.