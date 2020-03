Paul McCartney dedica emotivo homenaje a su madre fallecida con inédita foto de su niñez

Paul McCartney recordó a su madre con una tierna fotografía. En diferentes partes del mundo, el tercer domingo de marzo se celebra el Día de las Madres. Por esta razón, el cantante británico decidió honrar a su progenitora con un tierno homenaje a través de Instagram.

El exguitarrista de The Beatles compartió con sus seguidores una inédita instantánea de su niñez y generó nostalgia entre sus fans, quienes apoyaron al artista y agradecieron a su familiar por inspirarlo en su carrera musical.

El retrato en blanco y negro muestra a Paul McCartney con aproximadamente 4 años, junto a él aparecen su madre Mary y su hermano menor Mike McGear. “Le deseo a todas las madres del mundo un feliz día”, escribió el guitarrista de Liverpool en Instagram.

“Tu mamá hubiera estado muy orgullosa”, “Esto es lo que tu hermosa madre hizo” y “Gracias por compartir esta fotografía, es muy bueno recordarla”, escribieron algunos usuarios de la plataforma social.

La madre del intérprete inglés murió el 31 de octubre de 1956 a la edad de 47 años. A pesar de su pronta partida, Mary McCartney fue una de las principales influencias en la vida y carrera artística de su primogénito.

Paul McCartney recientemente reveló en una entrevista con el presentador James Corden que fue su progenitora quien inspiró la icónica canción “Let it be”.

“Tuve un sueño en los años 60, en el que mi madre fallecida se me apareció y me dio palabras de aliento. Me dijo ‘Todo va a estar bien, solo deja que las cosas tomen su rumbo’”, confesó durante la conversación.