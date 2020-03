Milagros Leiva tras ser invervenida por la PNP: “No me gusta hacer show con mi carrera”

Milagros Leiva manifestó su indignación en Twitter luego de que en redes sociales empezara a circular un video donde se muestra que llamó a un general de la Policía Nacional del Perú tras ser detenida cuando se encontraba circulando con su vehículo en pleno Estado de Emergencia.

En sus publicaciones, la periodista anunció que hoy dará su versión de los hechos que tuvieron lugar el pasado jueves por la noche, a pesar de que, según dijo, hubiera preferido no hacerlo para evitar la polémica.

“No le deseo la muerte a nadie, no he cometido ninguna infracción y no pienso irme del periodismo que es mi vocación. Hoy les contaré todo lo que viví esa noche, no pretendía hacerlo porque no me gusta hacer show con mi carrera y hoy entenderán cómo y por qué terminé hablando con algunos generales de mi país”, escribió en Twitter.

“Voy a contar con lujo de detalles e identificaré a cada uno de los malos oficiales que abusaron de su poder y de sus armas. Y también agradeceré a los oficiales que notando su grave error me dejaron regresar a mi casa después de hora y media”, añadió Milagros Leiva.

Milagros Leiva se pronuncia en Twitter

Finalmente, remarcó que en ningún momento incumplió la ley y hasta se dirigió al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para pedir que se permita a los periodistas realizar su labor con el fin de poder seguir informando todos los detalles sobre el coronavirus en nuestro país.

“Lo último que les quiero decir es que tengo muchos años en prensa y que todos los periodistas que hacemos calle sabemos que para trabajar en situaciones de emergencia tenemos que tener los permisos. Somos los primeros en cumplir porque sin eso no podríamos trabajar”, sentenció Milagros Leiva.