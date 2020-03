Jacqueline Bracamontes se separa de sus pequeñas hijas por temor al coronavirus

Jacqueline Bracamontes se separó de sus hijas por el coronavirus. La artista se encuentra actualmente en México, lejos de sus primogénitas que están en Miami esperando los resultados de las pruebas para el COVID-19.

A través de sus redes sociales, la actriz de telenovelas manifestó su pesar por este distanciamiento.

Por medio de sus historias de Instagram, la protagonista de la telenovela “Sortilegio” señaló sentirse triste por esta decisión.

Jacqueline Bracamontes. Foto: difusión

“No vamos a poder estar juntos hasta saber si tienen el bicho o no”, afirmó ante sus ganas de reencontrarse con Paula y Emilia, pero considera que la prevención es primordial en estos casos.

Asimismo ni su esposo, el piloto mexicano Martín Fuentes, puede regresar, ya que él también ha sido sometido, junto a su hija Renata, a esta prueba, por haber estado en contacto con personas que dieron positivo para COVID-19.

Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes. Foto: difusión

“Renata, una de mis hijas, tuvo fiebre muy alta, con tos y tomamos la decisión de no irnos a México para no contagiar a mis dos hijas o a mi mamá. Mi esposa estaba en Cancún grabando su película, y por eso lo mejor era que no me fuera, que nos quedáramos en Miami para ver si alguno de nosotros tenía algún síntoma del virus”, indicó Fuentes.

Cabe resaltar que Jacqueline Bracamontes se encuentra en Cancún filmando una película, cuyas grabaciones han sido suspendidas hasta nuevo aviso como medida preventiva ante el coronavirus.