Integrante de Bon Jovi da positivo a coronavirus

Cada vez son más los personajes del mundo artístico que informan que tienen coronavirus, esta vez le tocó el turno al tecladista del grupo Bon Jovi, David Bryan, quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el fundador de la banda de rock informó que fue diagnosticado con COVID-19 y les dijo a sus seguidores que no se preocupen, porque todo estará bien.

El artista comenzó a sentirse mal, por eso, decidió hacerse la prueba, aunque aclaró que se está recuperando satisfactoriamente.

“Hoy recibí mis resultados y obtuve un resultado positivo para el coronavirus. He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor, no tengas miedo! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana", explicó.

David Bryan contó que está siguiendo todas las indicaciones para no contagiar a nadie y recomendó a sus fanáticos cuidarse los unos a los otros.

David Bryan preocupa a sus fans tras decir que tiene coronavirus. Foto: Instagram

“Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayudaos unos a otros. Esto terminará pronto con la ayuda de todos los estadounidenses”.

Como era de esperarse, todos sus seguidores le enviaron fuerzas y desearon que se recupere pronto.

“Mucho amor para ti, mi hermano David Bryan. Te envío vibraciones curativas y pensamientos positivos. ¡Le ganarás a esto!”. “Muchas gracias por tus palabras positivas, mantente fuerte y mejórate pronto”, fueron algunos comentarios que se leyeron en el Instagram del músico.

El grupo de rock, con más de 30 años de trayectoria musical, había anunciado el Bon Jovi 2020 Tour para Estados Unidos, pero se tuvo que suspender a causa del brote de coronavirus.

Como se recuerda, uno de los últimos eventos públicos en los que estuvo presente la banda fue en Reino Unido, donde se reunió al coro Invictus Games y al príncipe Harry para cantar “Unbroken”.