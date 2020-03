Camila Cabello comparte su técnica para estar tranquila durante la cuarentena

Camila Cabello, al igual que otros cantantes, está cumpliendo con las medidas de cuarentena para evitar que los casos de coronavirus aumenten.

No obstante, estar encerrada mucho tiempo en la casa puede afectar emocionalmente a muchas personas, sobre todo a la cantante, quien hace tiempo confesó que sufre de trastorno de ansiedad. Por eso, compartió con sus seguidores de Instagram cómo esta sobrellevando esta situación.

La pareja de Shawn Mendes contó que, en estas circunstancias de estrés, una de las herramientas que la han ayudado ha sido la meditación.

“Esta práctica ha cambiado mi vida en los últimos meses", indicó. "Hacerla todos los días, varias veces al día, es lo que me ha estado curando y me está haciendo un mejor humano. No solo ayuda en momentos como este con el estrés y la ansiedad, la meditación también es la práctica de fortalecer hábitos como la empatía, el amor y la compasión”, explicó.

De esta manera, la artista sugirió a todos sus seguidores que sean empáticos con los demás y se preocupen por aquellos que se pueden contagiar si no respetamos el aislamiento social.

Camila Cabello hace meditación. Foto: Instagram

“Estamos juntos en esto, no seamos indiferentes al riesgo de los otros. Es nuestra responsabilidad hacer lo que sea necesario para mantener a todos a salvo", comentó. "No podemos pensar que no seremos afectados, porque nos sentimos jóvenes y saludables. Tenemos padres, abuelos, amigos y no queremos ser parte del problema cuando podríamos ser parte de la solución”.

Camila Cabello terminó su publicación recomendando a sus fanáticos practicar la meditación y dando sus buenos deseos para que las personas vulnerables estén libre de enfermedades.

La cantante confesó, en febrero de este año, que sufre de ansiedad, enfermedad que la ha hecho pasar por difíciles momentos a nivel emocional y físico.