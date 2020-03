Brian May de Queen realiza microconciertos durante aislamiento por coronavirus

Brian May, guitarrista de Queen, es uno de los famosos que se ha sumado a la lista de las personas que comparten su arte en tiempos de cuarentena.

El británico, a través de sus redes sociales, se encuentra publicando microconciertos con la finalidad de encontrarse más cerca de sus seguidores.

May, de 72 años lleva realizando, hasta el momento, 3 microconciertos en los que más allá de tocar los éxitos de Queen como Bohemian Rhapsody, comenta a sus seguidores sobre los accesorios que utiliza para que su característica guitarra suene bien, así como da tutoriales para realizar un buen solo de este instrumento.

Brian May y Freddie Mercury. Foto: difusión

“Esta es mi contribución al bien común esta noche. Un estallido crudo de alegría: una sala de Rock”, aseguró el guitarrista en una de sus publicaciones, convirtiendo Instagram, según él, en un “IG-Rock”

Asimismo, invitó a sus fans a que realicen pedidos de canciones de la banda del desaparecido Freddie Mercury. “Entonces, si hago un hábito el hacer esto mientras el coronavirus nos limita a nuestros hogares ... ¿alguna solicitud?”, enfatizó.

Además, antes de iniciar con estos microconciertos, el artista se muestra preocupado ante la propagación del coronavirus.

“Siento que esto podría ser lo más importante que he publicado. Hay tanta información falsa por ahí, personas que dicen que el coronavirus no es una amenaza, incluso que no existe (...). Aún podemos salvar algunas de las vidas de nuestros seres queridos haciendo ahora lo que deberíamos haber hecho hace 3 semanas: aislarnos”, recomendaciones que mantiene mientras ofrece estos mini recitales a sus fans.