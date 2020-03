The Weeknd estrena After hours y fans aseguran que está dedicado a Bella Hadid

Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido por su nombre artístico, The Weeknd, lanzó su álbum After hours, este viernes 20 de marzo, trabajo musical con el que retoma su carrera artística tras cuatro años de haber publicado Starboy, en 2016. En medio de la pandemia causada por el coronavirus, el artista canadiense alegró a sus seguidores anunciando sus nuevas canciones.

Un día antes del esperado estreno, The Weeknd adelantó el tema que da nombre al single y de acuerdo a sus fans, la letra estaría inspirada en su ruptura con la modelo Bella Hadid, pues hace referencia a una relación sentimental en la que él rompe el corazón de su pareja y además habla de su interés por convertirse en padre.

Aparte del mencionado hit, los fanáticos ya conocían los temas “Heartless” y “Blinding Lights”; ambos forman parte de After hours y registraron muy buena acogida. Esta última canción fue elegida como soundtrack de la campaña del nuevo Mercedes-Benz EQC, que el artista originario de Toronto protagonizó y dirigió.

Canción del rapero Drake estaría dedicada a The Weeknd

Además, “Blinding Lights” fue la primera canción del intérprete en alcanzar el puesto número uno de reproducciones en el Reino Unido y consiguió 200 millones de ‘streams’ en la plataforma Spotify.

After hours rememora el pop retro, que transporta a los oyentes a la década de los 80 sin quitarle el toque moderno. La emoción en las redes sociales por las nuevas canciones de The Weeknd es evidente y los cibernautas no tienen dudas de que el cantante se inspiró en lo que vivió con la exmodelo de Victoria’s Secret.