Tilsa Lozano medita durante cuarentena: “Es momento de ‘resetear’ nuestras vidas”

La modelo Tilsa Lozano emitió un extenso mensaje en su Instagram haciendo mención a la situación que está pasando el planeta, tras haberse anunciado una cuarentena en diversos países.

A través de su cuenta de Instagram, la ex conejita de Play Boy se refirió a los cambios ambientales que se han generado a raíz del aislamiento social, ya que asegura que esto está beneficiando a todo el globo terráqueo.

“Por ellos y para ellos, #yomequedoencasa. Esto es parte de un gran cambio, la humanidad está evolucionando, es momento de ‘resetear’ nuestras vidas, de replantear nuestras prioridades y estilo de vida”, escribió en su red social.

Tilsa Lozano. Foto: Instagram

De la misma manera, comentó sobre los momentos de familia que se deben vivir durante estos días. “El planeta nos puso en pausa porque necesitaba respirar, necesitaba la naturaleza que dejemos de devastarla. Es momento de pensar en vivir en armonía entre los humanos y todos los seres vivos que compartimos el mismo hogar, algo bueno vendrá de todo esto”, exclamó la modelo.

Asimismo, aseguró que este virus está logrando que se empiece a valorar cada acto que se realiza en el día. “Nos dieron una cachetada para reaccionar y entender que no podíamos seguir viviendo como robots sin valorar las cosas simples de la vida... un abrazo, un beso, una caminata al aire libre”, manifestó la exconductora.

Tilsa Lozano. Foto: Instagram

“Hoy no hay pobres ni ricos, no hay razas, no hay fronteras, no hay género. Hoy todos somos iguales... tal vez tenía que pasar esto para empezar a ser conscientes de lo inconscientes que somos. ¡Fuerza Perú! Fuerza al mundo entero”, finalizó la exvengadora.