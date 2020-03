Nicola Porcella asegura que la contaminación ambiental ha disminuido tras el coronavirus

El conductor Nicola Porcella se pronunció sobre los efectos que ha causado este virus en la naturaleza, asegurando que el coronavirus ha sacado algo positivo durante la cuarentena.

El presentador de Todo por amor acaba de sorprender a más de una persona en sus redes sociales al realizar un mensaje reflexivo sobre el aislamiento social que el país viene pasando.

PUEDES VER Nicola Porcella se solidariza con participante que recibe ciberbullying por su sobrepeso

“Gran disminución de la contaminación en China. Antes y después del coronavirus”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen, donde muestra los pormenores de la llegada del COVID-19.

Nicola Porcella. Fuente: Instagram

En dicha instantánea publicada, se aprecia un mapa de China tomado por un satélite, donde se observa el cambio que ha sufrido el país de oriente. También se distinguen algunas imágenes de los canales del agua cristalina de Venecia (Italia), debido a la cuarentena que se ha venido llevando a cabo en Europa.

Nicola Porcella. Fuente: Instagram

“Irónico... mientras la humanidad está en cuarentena, el planeta Tierra toma vida”, se lee en la descripción que utilizó para hacer mención a la fotografía publicada en sus red social.

PUEDES VER Nicola Porcella exige “rapidez” a ministra de la Mujer tras asesinato a niña

Este mensaje ha emocionado a muchas de sus fanáticas, ya que no han dejado de felicitarlo por la reflexión que ha emitido. “Debemos ser más conscientes y tomarlo como una lección para cuidar nuestro planeta", “a pesar de malas noticias, nos regalas buenas noticias”, “hacía falta que el mundo respire” y “el planeta lo agradece”, son algunas de las opiniones que se leen en su cuenta red social.

Nicola Porcella. Fuente: Instagram

Por otro lado, hay un grupo de personas que aprovechó la coyuntura para enviarle sarcásticos comentarios. “Tú eres la ironía encarnada”, “una prueba de Dios. La ignorancia hablando en todo sus términos, infórmense y descubrirán el trasfondo de ese virus” y “este señor no aprende nada y no se da cuenta que no estamos viviendo nada bueno”, escribieron algunos cibernautas.