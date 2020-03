Rosario Victorio, exreportera de Magaly Medina, confiesa que tiene coronavirus

La carismática reportera, Rosario Victorio que actualmente vive en España y que se desempeña como trabajadora de la agencia EFE, habló cómo son sus días después de haber sido detectada con el coronavirus.

“Yo me he contagiado de Coronavirus, lo que yo estoy viviendo es una pesadilla, hace dos días tengo fiebre muy alta, he llegado a 39,40. Tengo tos, tengo dolor corporal, siento que se me hace muy difícil respirar, la garganta ya no la soporto”, sostuvo la exreportera de Magaly Medina.

De la misma manera, Rosario Victorio narró cómo fue que se enteró que era portadora del virus.”Yo necesito saber que si me pongo mal no me van a dejar morir en mi cuarto, eso es lo que me aterra. Cuando fui al centro médico, el doctor lo único que hizo fue ponerme el termómetro y registré 39 de fiebre", dijo la periodista.

Rosario Victorio

"Lo más probable es que si tengas el coronavirus, no te puedo atender, no te puedo tomar un registro siquiera, quédate 15 días en tu cuarto haciendo cuarentena”, exclamó la peruana mediante un video.

Asimismo, manifestó cuál es su mayor temor al estar en España. “Yo no sé qué va a pasar conmigo, me he comunicado con el consulado peruano acá en Madrid y me han dicho que no me pueden ayudar que eso es competencia de España", sostuvo la periodista.

Por otro lado, la reportera manifestó que desconoce el motivo de su contagio. "No sé en qué momento me pude haber contagiado, una mañana empecé con escalofríos y la fiebre me subió de una forma extrema, me siento abandona”, exclamó la periodista.