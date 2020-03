Leonard León rompe su silencio: “No es nada fácil para mí en este día especial”

El cantante de cumbia Leonard León podría ser un caso más de coronavirus tras su llegada desde España. Se hizo la prueba; sin embargo, continúa esperando los resultados.

El Ministerio de Salud (Minsa) le comunicó que tendría el diagnóstico dentro de 24 horas. Desde allí, el artista peruano decidió aislarse en una residencia lejos de su familia.

“Seguimos esperando los resultados de nuestras pruebas, no se pronuncia el Minsa, no nos llama, nadie se comunica con nosotros. Estamos con la incertidumbre”, expresó el cumbiambero en referencia a sus compañeros Toño Sosaya y Cabrejos.

Pidió que revisen su caso, pues no ha podido estar en el cumpleaños de su pequeña hija, fruto de su relación con Olenka Cuba.

“Por favor tome cartas en el asunto, de todas las personas que se tomaron las muestras de los vuelos que llegaron a Perú. Esta situación no es nada fácil ni para mi, ni para mi esposa, habíamos planificado tanto este día especial durante estos meses, lamentablemente me toco vivir esto”, lamentó el cantante.

Leonard León y sus compañeros serían sospechosos de coronavirus tras su gira a España.

Además, Leonard León envió un emotivo mensaje a su pequeña. “Quiero decirle a Mailen que la amo, por eso mismo no quiero hacerle daño y no quiero peligrar su salud, me he quedado en casa, en cuarentena”, señaló.

Sin embargo, el cumbiambero pudo tener contacto con su hija a través de una videollamada, donde le cantó por su natalicio.