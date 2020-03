Ariana Grande llama “estúpidos y privilegiados” a jóvenes que no toman en serio el coronavirus

Ariana Grande, una de las cantantes más populares de Norteamérica, emitió una potente declaración contra todos aquellos que toman con ligereza los peligros sanitarios del COVID-19.

A través de historias de Instagram, la intérprete de “Thank U Next” aseguró estar sorprendida con la cantidad de personas que se muestran ajenas a las medidas de prevención por la expansión del virus.

El mensaje de Ariana Grande en sus historias de Instagram.

“Sigo escuchando a una cantidad sorprendente de personas diciendo: ‘esto no es gran cosa’, ‘vamos a estar bien’, ‘tenemos que seguir con nuestras vidas’. Y la verdad es que me desconcierta. Comprendo que pueden haberse sentido así hace unas semanas, pero por favor lean lo que está pasando ahora. No hagan la vista gorda”, escribió la artista.

No demoró, además, en increpar a los jóvenes. “Es extremadamente peligroso y egoísta tomar esta situación con ligereza. La mentalidad de ‘vamos a estar bien porque somos jóvenes’ está poniendo en riesgo a personas que no son jóvenes o que no tienen una buena salud. Suenas estúpido y privilegiado, y necesitas interesarte por los demás. Ahora”, finalizó su mensaje.

La estadounidense es una de las estrellas pop más célebres en el mundo. (Foto: Instagram)

El pronunciamiento ha llamado la atención por la severidad de sus palabras. Sin embargo, la preocupación que muestra Ariana Grande ante el tema resulta comprensible en un contexto como el que se vive en los Estados Unidos. Como se sabe, allí los aeropuertos se encuentran colapsados luego de que el país elevara sus controles fronterizos.

La medida fue anunciada por el presidente Donald Trump. Dichas restricciones entraron en vigor desde el sábado y se aplica a todos los pasajeros procedentes de Europa, donde los muertos por el coronavirus han superado el millar.