Actriz Danna García confirma que tiene coronavirus [VIDEO]

La actriz colombiana Danna García, célebre por sus personajes en telenovelas, confirmó a través de sus redes sociales que tiene coronavirus. Según se ha conocido, habría contraído la enfermedad durante un viaje por el continente europeo.

Como había revelado la intérprete, hace unos días se encontraba “atrapada” en Europa, información que preocupó a sus admiradores en Latinoamérica. Por ello, ante el desconcierto y las preguntas sobre su salud, ha optado por pronunciarse.

La actriz colombiana es recordada por su participación en telenovelas como "Pasión de gavilanes" y "Qué bonito amor". (Foto: Instagram)

“Hola a todos los que me han escrito y me han mandado mensajitos. Sí, estoy en aislamiento. Sí, tengo coronavirus. Pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, anunció en un video compartido en sus historias de Instagram.

De acuerdo a lo que se conoce, en los países del viejo continente las muertes causadas por el COVID-19 superan largamente el millar. Así, era natural que la situación de Danna García generara preocupación.

“A los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea que no nos falta la respiración ni nos estamos asfixiando, nos dicen que nos quedemos en casa, porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”, relató, dando un aliento de tranquilidad a su público.

Las reacciones ante esta situación no demoraron en llegar y sus seguidores en Instagram han mostrado un apoyo sólido e incondicional hacia la actriz. “Cuídate mucho, hermosa. Todo estará muy bien. Dios contigo”, ¡pronta recuperación!", “estás en mis oraciones”, fueron algunos comentarios dirigidos a la colombiana.