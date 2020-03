Anahí de Cárdenas exige solidaridad ante compras excesivas por coronavirus [FOTOS]

La actriz Anahí de Cárdenas volvió a pronunciarse en Instagram sobre el desabastecimiento de abarrotes en supermercados ocasionado por la histeria colectiva ante el incremento de casos de coronavirus en nuestro país.

La integrante del elenco de No me digas solterona 2 manifestó su indignación por el hecho de que varias personas hayan realizado compras masivas de papel higiénico y otros utensilios de limpieza, con la intención de prevenir la propagación del COVID 19, pero ignorando por completo las necesidades de sus iguales.

“Pienso en las personas comprando tanto papel higiénico y solo se me viene una imagen a la cabeza. Todos disfrazados de momias como lo hacíamos cuando eramos niños. ¿Que van a hacer con tanto papel higiénico? ¿Se lo van a comer? ¿Van a hacer ropa de él?", escribió de forma sarcástica.

A raíz de esta situación, Anahí de Cárdenas exigió mayor conciencia y solidaridad a los peruanos, a fin de que todos puedan tomar las precauciones que se requieren para evitar el contagio de coronavirus.

"Amigos, todos tenemos que limpiarnos el p*** ¡Seamos solidarios! Con esa mano tan limpia que tienes te puede contagiar una persona que no ha podido comprar gel antibacterial porque tú te compraste todos los pomos que había. En esta foto no hay papel higiénico, pero me hizo acordar a él. Buen viernes para todos. Tranquilidad. Respeto. Tolerancia”, sentenció la actriz en su Instagram.

Anahí de Cárdenas pidió prudencia al ver supermercados vacíos

Hace poco, a través de Instagram, Anahí de Cárdenas le exigió a los peruanos mayor prudencia a la hora de comprar utensilios de higiene para evitar el coronavirus.

“Me he quedado impresionada. Está totalmente desabastecido”, señaló. “Por favor, compren con prudencia. Cuídense, pero también dejen que otros se cuiden”, añadió la artista.