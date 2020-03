Bad Bunny sobre su episodio de depresión: “No estaba contento con lo que hacía”

Bad Bunny acaba de lanzar su nuevo disco YHLQMDLG, que rápidamente recibió comentarios positivos de sus fans; sin embargo, no todo es éxito en la vida del cantante urbano, pues acaba de revelar que sufrió una fuerte depresión.

En una entrevista con Benito Martínez, el cantante confesó lo difícil que le ha sido asimilar la fama a sus 26 años, edad que acaba de cumplir el 10 de marzo.

PUEDES VER Bad Bunny: cinco colaboraciones que marcaron su carrera musical

En conversación con el periodista dominicano, confesó que a pesar de estar en el punto máximo de su carrera musical no se sentía feliz.

“Ese proceso fue más de que ya no podía, estaba saturado... no me sentía bien, no estaba contento con lo que estaba haciendo, estaba siendo infeliz, ¿me entiendes?, con tanto éxito alrededor, logrando muchas cosas, mis sueños, etcétera... pero no me lo estaba disfrutando, entonces decidí alejarme de todo”, contó.

Bad Bunny

El artista había dicho con anterioridad en sus redes sociales que uno tiene que aceptarse tal y como es: "A veces la gente no entiende, no ven lo que tú ves. Ser diferente no es malo, eso es lo que nos hace iguales, eso es lo que nos hace humanos”, intentó argumentar.

Felizmente, Bad Bunny ya ha superado ese episodio en su vida, por lo que ahora se siente feliz y cómodo con todo lo que tiene.

PUEDES VER Bad Bunny es visto besando a presunta novia en evento de la NBA [VIDEO]

“Estoy bien, claro que sí. Siempre he estado en romance y siempre necesito cariño, yo soy muy cariñoso. Estoy en un momento de mi carrera, estoy en un momento de mi vida donde me siento cómodo conmigo, me siento cómodo con todo. Me siento bien haciendo lo que hago y siendo honesto”, afirmó.

Así también, lo hizo saber en un video que publicó en su Instagram, donde agradece a todos sus fans por felicitarlo en el día de su cumpleaños y señaló lo siguiente: "Estoy en el momento más feliz de mi carrera”. Ese día artistas como Residente y J Balvin lo felicitaron a su particular manera por sus 26 años.