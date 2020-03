Verónica Linares anuncia su segundo embarazo a sus 43 años

Verónica Linares, de 43 años, anunció su segundo embarazado en plena transmisión en vivo de América Espectáculos. Frente a la atenta mirada de Rebeca Escribens y Federico Salazar, la periodista de canal 4 aseguró estar en la “dulce espera”.

Todo parecía ser una broma, pues Rebeca Escribens aseguró que no podía creer lo que estaba escuchando. “Estoy embarazada, por eso es que Federico se asustó [cuando] casi me caigo. ¿Qué pasó? No me importas tú, me decía Federico”, manifestó la presentadora del noticiario.

PUEDES VER Rebeca Escribens se cae al recibir nalgadas de Verónica Linares

“¿Estás hablando en serio? ¿En primicia? ¿Ahorita lo estás anunciando?”, cuestionó sorprendida la conductora de América Espectáculos.

En ese sentido, la periodista confesó que recién se lo comentaba a su amiga porque ella no sabe guardar “algunos secretos”.

“Estaba esperando un ‘tiempito’, porque tú tienes una lengua así (gesto con las manos), pues amiga. Felicítame primero”, expresó.

“Que mal hablada eres, yo sé muchas cosas que no digo. ¿Puedo acercarme? Esto merece salirse de la pauta”, se le oye decir a Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens se emocionó con la noticia que le dio Verónica Linares

La presentadora de América Espectáculos se retiró del set y acudió a saludar a la periodista, quien se encontraba en la mesa de conducción junto a Federico Salazar.

Ambas solo se saludaron con el codo, porque el conductor pidió que mantengan distancia para evitar un posible contagio por el coronavirus, sobre todo con la población de riesgo que conforman las embarazadas.

Como se conoce, la periodista tendrá su segundo hijo, pues en el 2013 dio a luz al pequeño Fabio Daniel.